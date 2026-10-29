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Число жертв столкновения поездов в Испании выросло до 74 человек

Число жертв столкновения поездов в Испании выросло до 74 человек
Фото: Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Число погибших в результате столкновения поездов, которое произошло в среду в испанской провинции Толедо, увеличилось до 74 человек, сообщает в четверг агентство EFE.

Ранее поступали данные о 68 жертвах.

Еще десятки человек получили травмы.

В среду премьер Испании Педро Санчес объявил трехдневный национальный траур.

Катастрофа произошла неподалеку от станции Урда (провинция Толедо в автономном сообществе Кастилия-Ла Манча). Два поезда столкнулись в среду, после чего несколько вагонов рухнули с насыпи.

Министр транспорта Оскар Пуэнте ранее сообщил, что причиной столкновения стал сбой в системе железнодорожной сигнализации. Система дала сигнал к остановке поездов, однако через некоторое время одному из поездов по ошибке поступил сигнал к возобновлению движения.

Столкновение поездов в Испании

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Испания
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