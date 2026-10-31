Масштабные акции протеста пройдут в Германии и Франции

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Жители Германии и Франции выйдут в субботу на очередные акции протестов, сообщают европейские СМИ.

В Германии, как ожидается, около 150 тыс. человек выйдут на улицы в 32 городах страны. Активную роль в протестах играет молодежь. Жители протестуют, в частности, против высокой стоимости жизни, плохого состояния школ, сокращения государственных расходов на образование и здравоохранение.

Ряд люксовых магазинов в крупных немецких городах перед началом акций протеста закрыли досками витрины, чтобы защититься от грабежей.

На французской территории акции протеста проходят уже несколько уикендов подряд. В этот раз для обеспечения безопасности во Франции МВД задействует 70 тыс. сотрудников сил правопорядка. К поддержанию порядка в субботу, в частности, привлекут бойцов спецназа Национальной жандармерии GIGN и элитного подразделения национальной полиции RAID. Министр внутренних дел Лоран Нуньес предупредил, что в случае беспорядков полиция будет принимать жесткие меры.

Манифестации в центре городов будут запрещены, сообщал глава МВД. Профсоюзы хотели пройти в Париже с шествием от Площади Бастилии до Площади Нации, а "желтые жилеты" - от Площади Бастилии до Площади Согласия, однако префектура полиции Парижа запретила эти маршруты, сославшись на высокий риск беспорядков. Вместо этого префектура предложила демонстрантам путь от Порт-де-Баньоле до Порт-де-Шарантон. На Площади Республики в ночь на воскресенье и в ночь на понедельник будет действовать комендантский час.

Власти опасаются беспорядков, в том числе, поскольку в ночь на воскресенье в Европе отмечают Хэллоуин. Предполагается, что демонстранты могут по случаю этого праздника попытаться спровоцировать масштабные столкновения с полицейскими.