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Трамп заявил, что "глупые люди" требовали от него санкций против РФ

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что считает глупыми недавние призывы о введении дополнительных санкций против Россиию.

"В то время, как я вел переговоры о вашем освобождении, некоторые глупые люди говорили, что мне следует ввести санкции против России", - сказал он в Белом доме на встрече с освобожденным в РФ американцем Стивеном Хаббардом.

Трамп предположил, что если бы он последовал таким советам, то вряд ли Хаббард вернулся бы на родину.

Сам Хаббард, говоря о том, как в РФ относятся к санкциям, заявил: "Они все смеются над этим".

Ранее этой осенью Трамп подписал "закон Грэма" (ныне покойный сенатор США Линдси Грэм был внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов), дающий ему право вводить дополнительные ограничения против РФ, а частности - вводить пошлины против главных покупателей российских энергоресурсов. Тем не менее, президент США пока не стал это делать, пояснив, что это не в интересах США. Такая позиция вызвала недовольство многих американских конгрессменов.

Дональд Трамп США РФ Росфинмониторинг
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