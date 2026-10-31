Поиск

Рекордное количество атак на суда зафиксировано в октябре в Ормузском проливе

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Более 30 нападений на коммерческие суда произошло в октябре в Ормузском проливе, сообщает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

По данным управления, действующего при поддержке британского Королевского военно-морского флота, в октябре в районе Ормузского пролива было зарегистрировано больше атак, чем в любой другой месяц с начала американо-иранского конфликта.

За все время конфликта лишь в марте - первом его месяце - было зафиксировано 30 атак. В октябре число нападений оказалось вдвое больше, чем в сентябре. При этом реальное количество инцидентов, вероятно, было выше, однако UKMTO учитывает только те случаи, о которых сообщили экипажи судов, находящихся в регионе.

На этой неделе конфликт, начавшийся 28 февраля, перешагнул восьмимесячный рубеж. По информации UKMTO, за весь период было зафиксировано 145 инцидентов. Хотя управление не отслеживает, кто именно выпустил снаряды, попавшие в суда, подавляющее большинство атак исходит со стороны Ирана. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) зачастую берет на себя ответственность за подобные нападения.

Иран также заявляет о многочисленных случаях подрыва судов на минах в этом регионе, однако большинство таких эпизодов не фигурирует в сводках UKMTO.

Согласно данным UKMTO, с 6 июля из 81 случая обстрела судов в районе Ормузского пролива 59 произошли на южном маршруте, который проходит вблизи побережья Омана. Вооруженные силы США активно поддерживают использование этого пути и обеспечивают сопровождение нефтяных танкеров, выходящих из Персидского залива. Иран же называет этот маршрут незаконным и настаивает на том, чтобы суда следовали северным путем - вдоль иранского побережья.

Хроника 28 февраля – 31 октября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
КСИР Иран США Великобритания Ормузский пролив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Хакеры из КНДР могут стоять за взломом криптобиржи Binance

 Хакеры из КНДР могут стоять за взломом криптобиржи Binance

РФ и США начали согласование точной даты переговоров в Абу-Даби

Мелания Трамп сообщила об эвакуации более 750 жителей из Алешек

Еврокомиссия утвердила проект решения по финансированию Украины в 2027 году

РСТ отметил рост интереса китайских туристов к Арктике и Пушкину

Мелания Трамп отметила соответствие происходящего в Алешках достигнутым договоренностям

 Мелания Трамп отметила соответствие происходящего в Алешках достигнутым договоренностям
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4016 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12691 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 129 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 132 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов