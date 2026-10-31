Рекордное количество атак на суда зафиксировано в октябре в Ормузском проливе

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Более 30 нападений на коммерческие суда произошло в октябре в Ормузском проливе, сообщает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

По данным управления, действующего при поддержке британского Королевского военно-морского флота, в октябре в районе Ормузского пролива было зарегистрировано больше атак, чем в любой другой месяц с начала американо-иранского конфликта.

За все время конфликта лишь в марте - первом его месяце - было зафиксировано 30 атак. В октябре число нападений оказалось вдвое больше, чем в сентябре. При этом реальное количество инцидентов, вероятно, было выше, однако UKMTO учитывает только те случаи, о которых сообщили экипажи судов, находящихся в регионе.

На этой неделе конфликт, начавшийся 28 февраля, перешагнул восьмимесячный рубеж. По информации UKMTO, за весь период было зафиксировано 145 инцидентов. Хотя управление не отслеживает, кто именно выпустил снаряды, попавшие в суда, подавляющее большинство атак исходит со стороны Ирана. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) зачастую берет на себя ответственность за подобные нападения.

Иран также заявляет о многочисленных случаях подрыва судов на минах в этом регионе, однако большинство таких эпизодов не фигурирует в сводках UKMTO.

Согласно данным UKMTO, с 6 июля из 81 случая обстрела судов в районе Ормузского пролива 59 произошли на южном маршруте, который проходит вблизи побережья Омана. Вооруженные силы США активно поддерживают использование этого пути и обеспечивают сопровождение нефтяных танкеров, выходящих из Персидского залива. Иран же называет этот маршрут незаконным и настаивает на том, чтобы суда следовали северным путем - вдоль иранского побережья.