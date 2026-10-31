Хуситы нанесли удары по международному аэропорту и президентскому дворцу в Йемене

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Хуситы атаковали международный аэропорт и президентский дворец Маашик в Адене баллистическими ракетами, передает "Аль-Джазира".

"Ополченцы продолжают наносить удары по объектам, принадлежащим йеменскому народу", - приводит телеканал слова представителя правительственных сил Маджида ан-Назили.

Во дворце Маашик располагается временная резиденция правительства Йемена. Столица страны, Сана, находится под контролем хуситов, поэтому правительство базируется в Адене.

Подробностей о пострадавших и нанесенном ущербе в сообщении не приводится.