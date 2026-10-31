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КСИР заявил о захвате еще одного американского БПЛА в районе Ормузского пролива

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил о захвате еще одного американского разведывательного беспилотного летательного аппарата над островом Кешм в районе Ормузского пролива, передает государственная телерадиокомпания IRIB.

"Разведывательный беспилотник MQM-170, принадлежащий американскому противнику, был сбит в небе над островом Кешм с помощью передовых систем радиоэлектронной борьбы Воздушно-космических сил КСИР. Таким образом, аппарат уже во второй раз оказался в руках элитных подразделений КСИР в качестве трофея", - говорится в заявлении.

В четверг КСИР объявил о перехвате управления американским беспилотником MQM-170 на западе Ормузского пролива.

"Подразделение радиоэлектронной борьбы ВМС КСИР успешно перехватило беспилотник США MQM-170 в западной части Ормузского пролива (...) и взяло под контроль систему управления БПЛА", - указывалось в сообщении.

Отмечалось также, что подразделение КСИР после обнаружения и идентификации беспилотника "выполнило его успешную посадку".

КСИР США Ормузский пролив
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