Президент Польши прервал поездку в Сенегал из-за кризиса вокруг конституционного суда

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что прерывает поездку в Сенегал в связи с кризисом, связанным с руководством польского Конституционного суда.

"В такой момент президент должен находиться в Польше. Я прерываю перелет в Сенегал и возвращаюсь на родину", - написал он в соцсетях.

В пятницу вечером к зданию суда в Варшаве прибыли полицейские, чтобы восстановить порядок и помешать участникам акции протеста попасть на его территорию. Агентство ЭФЭ сообщает, что сотрудники полиции задержали трех человек.

Ведущие польские политические силы давно спорят по поводу того, кто должен заседать в суде.

Премьер Польши Дональд Туск, представляющий партию "Гражданская платформа", стремится назначить новых судей вместо тех, которые были назначены прежним правительством.

Политический оппонент Туска Навроцкий ранее в этом году отказался утверждать назначение шести номинированных парламентом судей. Председатель Конституционного суда Богдан Свенчковский также отказывался допускать к работе новых судей. Свенчковский, как и Навроцкий, поддерживает ныне находящуюся в оппозиции партию "Право и справедливость".

В пятницу поступали противоречивые сообщения о судьбе Свенчковского: по некоторым данным, его временно отстранили от работы, а руководство судом взяла на себя лояльная Туску судья Анна Корвин-Петровская. При этом, как отмечает ЭФЭ, в самом суде заявляли, что ничего подобного не произошло.

Попытки поменять руководство суда вызывают негативную реакцию в "Праве и справедливости". В частности, лидер партии Ярослав Качиньский назвал действия Туска попыткой госпереворота, нацеленной на судебные власти страны.