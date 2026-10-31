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Очередной танкер атакован в районе Ормузского пролива

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Нефтяной танкер подвергся удару неустановленного боеприпаса при выходе из Ормузского пролива, сообщает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

В связи с очередной атакой управление рекомендует судам, проходящим через пролив, соблюдать осторожность.

В пятницу вечером коммерческое судно подверглось удару в 40 морских милях от иранского острова Лаван в Персидском заливе. По данным управления, в результате попадания неустановленного боеприпаса на судне вспыхнул пожар.

Как ранее сообщило UKMTO, в октябре в районе Ормузского пролива было зафиксировано рекордное количество атак на суда - более 30.

По данным управления, в октябре в районе Ормузского пролива произошло больше атак, чем в любой другой месяц с начала американо-иранского конфликта.

За все время конфликта лишь в марте - первом его месяце - было зафиксировано 30 атак. В октябре число нападений оказалось вдвое больше, чем в сентябре. При этом реальное количество инцидентов, вероятно, было выше, однако UKMTO учитывает только те случаи, о которых сообщили экипажи судов, находящихся в регионе.

Хроника 28 февраля – 31 октября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Ормузский пролив Великобритания США Иран
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