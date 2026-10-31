В Тегеране заявили о подготовке масштабного ответа на случай нападения США

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Высокопоставленный представитель в сфере безопасности Ирана заявил арабскому телеканалу Al Mayadeen, что в стране доработан обновленный военный план на случай возможного нападения США.

По словам чиновника, пожелавшего остаться неназванным, вооруженные силы полностью готовы к реализации этого плана. Тегеран принял твердое решение дать "всеобъемлющий и крайне масштабный" ответ на любую военную агрессию.

Представитель Ирана предупредил, что противники страны и их региональные союзники будут неприятно удивлены масштабом и интенсивностью ответных мер.

Чиновник отметил, что ответные действия будут направлены помимо военных на широкий круг объектов. По его словам, целями могут стать политические объекты, центры и штаб-квартиры, принадлежащие противникам Ирана и их региональным союзникам.