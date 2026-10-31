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Рубио обсудил конфликты на Ближнем Востоке с главой МИД Саудовской Аравии

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что провел встречу в Атланте с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.

"Мы обсудили ситуацию в Иране, Судане и Йемене, а также подписали договор об участии США в Экспо-2030 в Эр-Рияде. Экспо-2030 - важная платформа для развития американских инноваций и расширения деловых связей США", - написал Рубио в соцсети X.

Также Рубио провел встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Отмечается, что главы внешнеполитических ведомств обсудили "вопросы региональной безопасности и укрепления общемировой стабильности".

Встреча глав МИД G20 проходит 30-31 октября в Атланте и является подготовкой к ожидаемому в декабре саммиту "двадцатки" в Майами.

США Саудовская Аравия Ближний Восток Марко Рубио Фейсал бен Фархан Аль Сауд
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