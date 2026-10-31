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США, Япония и Южная Корея подтвердили курс на полную денуклеаризацию КНДР

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Глава МИД Южной Кореи Чо Хён, его японский коллега Тосимицу Мотэги и госсекретарь США Марко Рубио на встрече в Атланте подтвердили стремление добиться полной денуклеаризации КНДР, сообщает в ночь на субботу Госдеп.

"Госсекретарь и министры подчеркнули, что нацелены на достижение полной денуклеаризации КНДР. Они выступили в поддержку имплементации в полном объеме резолюций СБ ООН, в том числе запрета на оказание КНДР помощи в получении средств на ядерную и ракетную программы", - говорится в пресс-релизе американского внешнеполитического ведомства.

Участники встречи отметили важность работы Многосторонней группы по мониторингу санкций (MSMT) в выявлении нарушений и обхода санкционного режима.

Также они заявили о важности сохранения мира и стабильности в районе Тайваньского пролива.

США Южная Корея Япония КНДР
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