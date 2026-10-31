США, Япония и Южная Корея создали Трёхстороннее Арктико-Тихоокеанское партнерство

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Главы внешнеполитических ведомств США, Японии и Южной Кореи подписали в Атланте меморандум о создании Трёхстороннего Арктико-Тихоокеанского партнерства, сообщает в ночь на субботу Госдеп.

"Госсекретарь и главы МИД подписали меморандум о сотрудничестве в рамках трёхстороннего Арктико-Тихоокеанского партнерства. Цель этого проекта - морское сотрудничество и экономическое партнерство в тихоокеанском и арктическом регионах", говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

По сообщению южнокорейского агентства "Ренхап", меморандум также предусматривает совместную работу над безопасностью судоходства и взаимопомощь в случае чрезвычайных происшествий на борту судов. По этим вопросам предусмотрено сотрудничество с Арктическим советом.

Госдепартамент США отмечает, что госсекретарь Марко Рубио на встрече с коллегами из Японии и Южной Кореи - Тосимицу Мотэги и Чо Хеном - обсудил тему "попыток Китая установить контроль над Южно-Китайским морем, китайского силового давления в Желтом море и в Восточно-Китайском море".

Также Рубио обратил внимание на сотрудничество КНР и РФ, которое, по его утверждению, "подрывает стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе".