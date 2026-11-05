Иерусалимский патриарх поблагодарил Путина за поддержку христианства на Святой Земле

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Патриарх Иерусалимский Феофил III выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за "неизменную поддержку" ближневосточных христиан на протяжении всего президентского срока.

"Это является залогом сохранения святынь на Святой Земле и стабильности и мира в Иерусалиме и в целом в регионе Ближнего Востока", - сказал предстоятель в четверг на встрече с Путиным в Кремле.

Патриарх назвал полученный из рук президента РФ орден Дружбы честью для всей Иерусалимской церкви и расценил его как подтверждение своих особых отношений с патриархом Кириллом, со всей Русской церковью и народом России.

"Каждый, кто приезжает из вашей страны в Святую землю, становится свидетелем той особой, священной миссии, которую несет Иерусалимский патриархат, оберегая место, где родилось христианство", - сказал патриарх Феофил. "Сейчас действительно непростые времена. Наша Церковь находится в сложном регионе, когда требуется соборно возносить молитвы о том, чтобы христианство на Ближнем Востоке сохраняло свое присутствие. Мы являемся залогом того, чтобы Иерусалим оставался многоконфессиональным городом, мозаикой многих религий, которые там представлены, чтобы они существовали в мире и взаимопонимании между собой".

Глава Иерусалимской церкви признался президенту России, что восхищается им и ежедневно молится о нем, чтобы Господь его "просветил и вдохновил" на решение всех тех задач, которые стоят перед ним.