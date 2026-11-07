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США объявили о вознаграждении в размере до $20 млн за сведения о ядерной программе Ирана

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты установили вознаграждение в размере до $20 млн и объявили о готовности предоставить помощь в выезде за рубеж за информацию об иранской ядерной программе, сообщил государственный департамент.

Выплаты за сведения об объектах и оборудовании иранской ядерной программы, их размещении и передислокации и связанном с ней персонале установлена в рамках программы Госдепа США "Вознаграждение за помощь правосудию".

"В 2025 году Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что Иран обогащает уран до 60-процентной чистоты - уровня, который лишь немного не дотягивает до 90%, необходимых для создания ядерного оружия", - говорится в заявлении Госдепа.

В нем также отмечается, что Иран "единственное государство, не обладающее ядерным оружием, которое производит уран с таким высоким уровнем обогащения", и, по оценкам экспертов, этого количества "может хватить на несколько единиц ядерного оружия", если процесс обогащения продолжится.

В заявлении также подчеркивается, что несоблюдение режимом обязательств по гарантиям МАГАТЭ привело к тому, что агентство утратило "непрерывность знаний" о производстве и запасах ключевых компонентов в Иране, включая центрифуги.

МАГАТЭ США Иран Госдеп
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