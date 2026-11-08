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Президент Израиля поручит оппозиционному политику Айзенкоту cформировать кабмин

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Президент Израиля Ицхак Герцог в воскресенье поручил лидеру оппозиции Гади Айзенкоту формирование правительства страны, сообщает The Times of Israel со ссылкой на канцелярию главы государства.

Герцог проинформировал о своем решении как Айзенкота, так и нынешнего премьера Биньямина Нетаньяху. Президент выбрал кандидата в премьеры после консультаций с делегациями, представляющими интересы всех членов Кнессета нового созыва. В итоге 67 депутатов высказались за Айзенкота, 46 за Нетаньяху, остальные воздержались.

У Айзенкота будет 28 дней на формирование правительства. В случае необходимости он сможет попросить о дополнительном периоде в 14 дней.

Израиль Ицхак Герцог Гади Айзенкот правительство
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