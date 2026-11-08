Поиск

Более 20 человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 5,5 в Японии

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Не менее 22 человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 5,5 в центральной части Японии, сообщают местные СМИ.

По данным Японского метеорологического агентства, магнитуда землетрясения составила 5,7, а по данным Геологической службы США - 5,5. Сообщается о более слабых повторных толчках.

Пострадала обширная территория вблизи префектуры Айти, в том числе город Хамамацу, древние столицы Киото и Нара, а также близлежащие префектуры Яманаси, где расположена гора Фудзи, и Гифу.

Землетрясение произошло в 1:04 ночи на глубине около 40 км под поверхностью земли в префектуре Сидзуока. Эпицентр находился достаточно далеко от Токио, поэтому землетрясение там не ощущалось. Согласно официальным сейсмическим оценкам, самые сильные толчки ощущались в префектуре Айти.

Япония землетрясение
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пять иностранцев пострадали из-за стрельбы в Кракове

КСИР отменил ограничения дальности полета иранских баллистических ракет

Два взрыва прогремели на иранском острове Кешм в районе Ормузского пролива

Военные США нанесли удар по торговому судну в Оманском заливе

Глава UFC отказался от поста пресс-секретаря Белого дома

 Глава UFC отказался от поста пресс-секретаря Белого дома

Россиянка ранена в результате стрельбы в Кракове

КСИР заявил, что еще два танкера подорвались на минах близ Ормузского пролива

Полицейские нашли тела трех человек в доме устроившего стрельбу в Кракове мужчины

Посольство РФ в Польше выясняет, пострадали ли россияне при стрельбе в Кракове

 Посольство РФ в Польше выясняет, пострадали ли россияне при стрельбе в Кракове

Хуситы заявили об ударах по саудовским нефтяным и военным объектам, аэропорту Эр-Рияда
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4097 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12827 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 130 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов