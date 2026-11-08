Более 20 человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 5,5 в Японии

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Не менее 22 человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 5,5 в центральной части Японии, сообщают местные СМИ.

По данным Японского метеорологического агентства, магнитуда землетрясения составила 5,7, а по данным Геологической службы США - 5,5. Сообщается о более слабых повторных толчках.

Пострадала обширная территория вблизи префектуры Айти, в том числе город Хамамацу, древние столицы Киото и Нара, а также близлежащие префектуры Яманаси, где расположена гора Фудзи, и Гифу.

Землетрясение произошло в 1:04 ночи на глубине около 40 км под поверхностью земли в префектуре Сидзуока. Эпицентр находился достаточно далеко от Токио, поэтому землетрясение там не ощущалось. Согласно официальным сейсмическим оценкам, самые сильные толчки ощущались в префектуре Айти.