Самолет Москва-Алма-Ата сел в Астане 8 ноября из-за техсбоя

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании SCAT, следовавший из Москвы в Алма-Ату, совершил посадку в Астане из-за срабатывания индикации бортовой системы, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

"В ходе выполнения рейса Москва - Алматы сработала индикация бортовой системы. Экипаж принял решение о посадке в аэропорту базирования в городе Астана. Посадка прошла в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел 8 ноября. В тот же день пассажиров довезли до Алма-Аты резервным самолетом, на время ожидания им предложили прохладительные напитки.

SCAT Airlines - крупный казахстанский авиаперевозчик. В его парке больше 30 самолетов производства США и Канады.