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Палата представителей США отложила рассмотрение импичмента Хегсету

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Республиканцы Палаты представителей США смогли заблокировать попытку начать процедуру импичмента главы Пентагона Пита Хегсета, передают американские СМИ.

В палате прошло голосование по процедурному предложению республиканцев о передаче резолюции конгрессмена Томаса Мэсси об импичменте министра войны в юридический комитет. Для его прохождения требовалось простое большинство голосов.

"В ходе напряженного голосования (211 голосов против 204) палата представителей проголосовала за передачу резолюции в комитет, что фактически прекращает попытки импичмента Хегсета (...) до следующего созыва Конгресса", - пишет The Hill.

Ранее Белый дом официально выступил против попытки объявить импичмент Хегсету.

"Администрация решительно выступает против этой резолюции об импичменте госсекретарю Хегсету - мошеннической, политически мотивированной попытки подорвать позиции наших бойцов, Конституцию нашей страны и нашу национальную безопасность", - говорится в заявлении на сайте Белого дома.

Член палаты представителей от Республиканской партии Томас Мэсси представил в Конгрессе США проект резолюции об импичменте главы Пентагона. Он обвиняет Хегсета в ведении войны против Ирана без разрешения конгресса и в злоупотреблении полномочиями.

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