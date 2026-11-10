Белоруссия продолжит активно подключаться к урегулированию на Украине

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Белоруссия и дальше будет активно подключаться к процессу мирного урегулирования на Украине, заявил глава белорусского МИД Максим Рыженков на совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ в Москве. Об этом сообщает "БелТА".

"Мы и дальше будем подключаться активно к вопросам мирного урегулирования конфликта в Украине", - заявил министр.

Он выразил мнение, что урегулированию конфликта на Украине мешает корыстный интерес Евросоюза.

"Корыстный геополитический интерес Евросоюза и его желание нанести стратегическое поражение России мешают урегулированию конфликта в Украине. Поэтому мы рассчитываем, что проходящие в данный момент в Абу-Даби трехсторонние переговоры Россия - США - Украина позволят как можно скорее выйти на мирные договоренности", - сказал Рыженков.

Он также приветствовал недавно успешно реализованную совместную гуманитарную миссию в Алешках, весомый вклад в которую внесла белорусская сторона.