Хуситы сообщили о четырех операциях против Саудовской Аравии

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Представитель йеменских хуситов Яхья Сари заявил во вторник, что движение нанесло очередную серию ударов по Саудовской Аравии с применением баллистических ракет и дронов.

"Целями первой операции стал Международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде и несколько насосных станций у нефтепровода "Восток - Запад" в Эр-Рияде", - говорится в заявлении.

Сари также сообщил об ударах по объекту нефтяной компании Saudi Aramco в Абкайке на востоке страны и по финансовому кварталу в Эр-Рияде.

Кроме того, хуситы заявляют, что нанесли удар на юге Йемена по военным арабской коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия.

Тем временем Сари отверг обвинения Эр-Рияда в адрес хуситов относительно нападения в понедельник на нефтепровод "Восток - Запад" в районе Медины – священного для мусульман города.