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В Израиле прошла церемония приведения к присяге депутатов парламента 26-го созыва

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - В Израиле состоялось первое заседание парламента (Кнессета) нового созыва, на котором избранные на выборах 27 октября депутаты принесли присягу, сообщают израильские СМИ во вторник.

"Почти 80% израильтян выбрали вас – вы должны сделать все возможное, чтобы избежать повторных выборов. Люди, которые голосовали за вас, стремятся к возвращению к привычному образу жизни, к безопасности и покою", - заявил президент страны Ицхак Герцог в ходе церемонии.

В Кнессете 26-го созыва представлены 120 депутатов из 11 партий. На выборах больше всего мест получила коалиция во главе с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху – представители блока получили 53 места. Оппозиционная коалиция получила 48 мандатов, а арабские партии – 19.

При этом 67 из 120 депутатов нового созыва высказались за кандидатуру лидера оппозиции Гади Айзенкота на пост нового премьера страны. В связи с этим президент Герцог поручил именно Айзенкоту сформировать правительство.

На создание новой коалиции у Айзенкота есть 28 дней, при необходимости он может запросить дополнительно две недели. До формирования новой коалиции действующее правительство Нетаньяху продолжает работу в статусе временного.

Кроме того, лидеры партий парламента утвердили кандидатуру депутата от "Новых правых" и "Ямина" Матана Кахана на должность нового спикера. Ранее этот пост занимал депутат от партии "Ликуд" Амир Охана.

Израиль
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