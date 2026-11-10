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Польша передаст Украине истребители МиГ-29 в обмен на технологии БПЛА

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Варшава и Киев подписали соглашение о создании польско-украинских рабочих групп по технологиям беспилотных летательных аппаратов и средств противодействия им, сообщил во вторник замглавы Минобороны Польши Цезари Томчик.

"Мы финализируем вопрос передачи польских МиГ-29 Украине в обмен на доступ к украинским технологиям беспилотных летательных аппаратов и средств противодействия им", - сказал Томчик, которого цитирует пресс-служба польского военного ведомства.

Ранее глава Минобороны Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что Варшава отменила запланированную передачу снимаемых с вооружения Войска Польского истребителей Киеву. Причиной назывался отход Украины от договоренностей по передаче польским военным беспилотных технологий. Позже он анонсировал возврат к переговорам.

На вооружении Войска Польского стоят 14 МиГ-29. На начальном этапе планируется передача Украине двух истребителей.

Польша Украина
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