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Авиабазу в Румынии интегрируют в создаваемый ЕС Центр морской безопасности в Черном море

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Вопрос о создании Центра морской безопасности в Черном море был одним из ключевых во время визита во вторник председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен в Болгарию, как и накануне в Румынию, сообщила официальный представитель ЕК Паула Пинью.

"Предполагается, что этот центр будет функционировать на базе объектов, расположенных как на побережье, так и в военно-морских пунктах базирования - в Варне в Болгарии и в Констанце в Румынии. Именно поэтому сегодня утром председатель посетила Варну. Кроме того, в структуру центра будет интегрирована авиабаза в Румынии", - сказала пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе в ответ на просьбу журналистов привести какие-либо подробности этого проекта.

"Цель состоит в том, чтобы улучшить ситуационную осведомленность, расширить возможности наблюдения и укрепить общую безопасность в регионе", - добавила Пинью.

Относительно дальнейших шагов по запуску этого центра, представитель ЕК пояснила, что, "во-первых, будет создана совместная рабочая группа, которая займется разработкой комплексной концепции и четкого плана действий с конкретными задачами и сроками; во-вторых - и это очень важно - председатель объявила о выделении до 50 млн евро на создание данного хаба". Начало функционирования Центра морской безопасности планируется на 2027 год.

В минувший понедельник в Румынии фон дер Ляйен сообщила об ускорении работы над этим проектом.

"В вопросах обороны и безопасности мы должны действовать максимально оперативно", - заявила председатель Европейской комиссии в Бухаресте.

Румыния ЕС Черное море Урсула фон дер Ляйен
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