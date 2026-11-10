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Страны Европы готовы обсуждать с Россией механизмы по урегулированию конфликтов

Существенных результатов на переговорах в Абу-Даби европейская сторона не ждет

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Европейские страны готовы начать диалог по восстановлению механизмов для устранения конфликтных ситуаций с Россией, схожих с теми, что существовали во время холодной войны, пишет во вторник издание The Financial Times.

"Европейские официальные лица сказали, что они открыты к обсуждению вопроса восстановления механизмов времен холодной войны по устранению конфликтов", - говорится в сообщении.

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В качестве примера возможных договоренностей, к которым можно было бы в том или ином виде вернуться, в статье приводится действовавший после завершения холодной войны Договор по открытому небу.

При этом FT отмечает, что европейские дипломаты испытывают скептицизм относительно возможности добиться прорыва на переговорах в Абу-Даби. Вместе с тем они отмечают важность того, чтобы Европа оставалась частью процесса по урегулированию, чтобы "более широкие вопросы о европейской безопасности не решались без нее".

Европа Россия
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