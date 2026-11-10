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КСИР сообщил о подрыве на мине третьего за день танкера в Ормузском проливе

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Очередной танкер загорелся после подрыва на мине в Ормузском проливе, став третьим за вторник, сообщает Корпус стражей Исламской революции (КСИР).

"Третий нефтяной танкер, вовлеченный в незаконную деятельность, подорвался после столкновения с морской миной в Ормузском проливе", - говорится в сообщении в телеграм-канале КСИР.

В нем отмечается, что после этого на судне начался пожар.

Ранее во вторник сообщалось о взрывах на борту двух танкеров, которые пытались пересечь Ормузский пролив по не одобренному Тегераном маршруту.

В последние дни в КСИР неоднократно сообщали о подрыве танкеров на минах в проливе. США периодически заверяют, что такого рода сообщения не соответствуют действительности.

КСИР Иран Ормузский пролив
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