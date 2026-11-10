Пентагон одобрил строительство американской военной базы в Польше

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Пентагон одобрил строительство военной базы в Польше для постоянного размещения там американских военных, заявил вице-премьер, глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

"Есть "зеленый свет" от Пентагона в отношении постоянной базы США в Польше", - сказал Косиняк-Камыш во вторник по итогам переговоров с главой Пентагона Питом Хегсетом в Вашингтоне, его цитирует пресс-служба польского военного ведомства.

"Окончательное решение будет принято Белым домом в начале декабря", - добавил польский министр.

"Сегодня мы подписали соглашение о взаимном сотрудничестве в области оборонной промышленности, разработок и совместных инициатив. Мы хотим, чтобы американское вооружение, производимое польско-американскими компаниями, могло оплачиваться из европейских средств, из средств Европейского союза. Я представлю такое заявление в следующий вторник на встрече министров обороны ЕС. Именно такую роль сегодня играет Польша как лидер в европейской безопасности, а не только на восточном фланге НАТО", - также сообщил Косиняк-Камыш.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что рассматривает возможность строительства американской военной базы в Польше.

Косиняк-Камыш сообщал о готовности Варшавы профинансировать строительство военной базы для постоянного размещения американских военных на своей территории, американской стороне предложили четыре возможных площадки в западной части Польши.