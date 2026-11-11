Кушнер обсудит в Москве подготовленные вместе с Украиной и европейцами идеи

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Зять президента США Джаред Кушнер заявил, что во время визита в Москву обсудит с российским лидером Владимиром Путиным подготовленные вместе с Украиной и европейскими странами предложения по урегулированию конфликта.

"В тесной координации с Украиной и европейскими партнерами мы согласовали предложения, которые мы обсудим с президентом Путиным в Москве завтра", - написал он в социальной сети X в среду.

Кушнер отметил, что после этого у американских переговорщиков пройдут консультации с президентом Украины Владимиром Зеленским в Дублине.