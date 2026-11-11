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Песков подтвердил, что встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером запланирована на четверг

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Встреча президента РФ Владимира Путина со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером запланирована на четверг, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Да. Запланирована", - сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос "Интерфакса".

Ранее Кушнер заявил, что во время визита в Москву обсудит с Путиным подготовленные вместе с Украиной и европейскими странами предложения по урегулированию конфликта.

Дмитрий Песков Владимир Путин Джаред Кушнер Стив Уиткофф
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