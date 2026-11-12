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В МИД РФ считают, что на переговорах в Абу-Даби сторонам удалось продвинуться

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - На переговорах в Абу-Даби сторонам удалось продвинуться, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я думаю, что мы продвинулись, это неоспоримый факт", - сказал он в комментарии РТ.

При этом замминистра отметил: "Но в прошлом бывали и сбои, и откаты, и торпедирование того, что казалось уже в пределах досягаемости. Вот этого не хотелось бы допустить".

"Я надеюсь, что те, кто раньше работал на срыв, всё-таки понимают, что ситуация "в поле" меняется не в пользу Киева, это раз. И, будем надеяться, извлекают уроки из того, что происходило раньше. В конце концов, они должны привести свою практическую линию, свою политику в соответствие с декларациями о том, что они работают в пользу урегулирования", - подчеркнул Рябков.

Он отметил, что в этом и состоит "колоссальный разрыв, разрыв, основанный на лицемерии и лжи Брюсселя и ключевых европейских столиц".

МИД РФ Сергей Рябков Абу-Даби
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