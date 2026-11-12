Кушнер заявил о необходимости участия европейцев в переговорах по Украине

Джаред Кушнер (слева) на брифинге во время трехсторонних переговоров России, США и Украины Фото: AP/TASS

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Американский спецпосланник Джаред Кушнер сообщил, что в Вашингтоне хотят привлечения европейцев к переговорному процессу по урегулированию украинского конфликта.

"Нам нужно, чтобы европейцы были за столом переговоров", - заявил Кушнер газете Politico, комментируя завершившиеся в Абу-Даби трехсторонние переговоры.

По словам спецпосланника, Вашингтон неоднократно говорил Москве, что участие европейцев необходимо.

"Если бы Европа смогла определить одного человека, который бы говорил от их имени, это было бы большим достижением, чем убеждать россиян включить их в переговорный процесс", - отметил он.

Между тем издание обращает внимание, что один из важнейших вопросов - насколько переговоры по европейской безопасности будут связаны с мирными переговорами по Украине.

Трехсторонние переговоры с участием России, Украины и США прошли в Абу-Даби 10-11 ноября.

В среду помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что вопрос возможного формата работы с европейскими странами будет обсуждаться, в том числе с учетом итогов трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби.