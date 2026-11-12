Вэнс рассматривает возможность личных переговоров с представителем иранских спецслужб
Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассматривает возможность проведения личных переговоров с высокопоставленным представителем иранской службы безопасности, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
"Вице-президент Джей Ди Вэнс рассматривает возможность проведения личных переговоров с высокопоставленным представителем иранской службы безопасности (...) в попытке положить конец войне, которая, по его мнению, является препятствием для Республиканской партии", - пишет издание.
По данным источников газеты, в последние дни президент США Дональд Трамп сказал своим высокопоставленным помощникам и коллегам, что он открыт для возобновления переговоров Вэнса с Ираном, и уполномочил его вести переговоры.
Собеседники издания отметили, что столица Катара - Доха рассматривается в качестве возможного места проведения следующего этапа переговоров, если Вэнс и иранские официальные лица согласятся встретиться.
В октябре вице-президент США направил письмо секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсену Резаи с просьбой о встрече.
Дата встречи пока не назначена, но страны ведут переговоры через посредников и союзников о том, что будет дальше.
На минувшей неделе Вэнс заявил, что именно из-за конфликта США с Ираном многие избиратели, обычно поддерживающие Республиканскую партию, проголосовали за демократов на промежуточных выборах.
"Причиной нашего поражения стала война. Президент сам заявил об этом прошлой ночью", - написал он в социальной сети X.