Турция и Венесуэла оценили возможность реализации совместных нефтегазовых проектов

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар провел встречу с министром углеводородов Венесуэлы Паулой Энао Верой на полях 31-й Конференции ООН по изменению климата (COP31).

"Мы подробно рассмотрели совместные проекты, которые могут быть реализованы в сфере углеводородов, прежде всего нефти и природного газа, торговлю энергоресурсами и возможности взаимных инвестиций", - написал Байрактар в соцсети X.

По его словам, Турция намерена продолжить работу по превращению потенциала сотрудничества с Венесуэлой в конкретные проекты в энергетическом секторе. Это соответствует стратегии Анкары по диверсификации международного портфеля проектов в области разведки и добычи углеводородов.

Подробности возможных проектов, их сроки и объемы инвестиций министр не уточнил.