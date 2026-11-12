Угроза минирования станции во Франции нарушила движение поездов, курсирующих по Евротоннелю

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Предупреждение о заложенной бомбе на железнодорожной станции Кале-Фрейтан на севере Франции в четверг привело к сбоям в расписании поездов, курсирующих по Евротоннелю между Парижем и Лондоном, сообщает британский телеканал Sky News.

"По запросу французских властей, в настоящее время поезда не могут следовать через станцию Кале-Фрейтан", - приводит телеканал выдержку из сообщения Евростар - компании-оператора Евротоннеля.

Складывающаяся ситуация может затронуть несколько поездов сообщением между Лондоном и Парижем, отмечает Sky News