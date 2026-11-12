Фон дер Ляйен приветствовала переговоры в Абу-Даби

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Участники встречи Европейского политического сообщества в Дублине намерены дать оценку переговорам по урегулированию на Украине, которые прошли в Абу-Даби, сообщила в четверг глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы обсудим мирные переговоры в Абу-Даби", - сказала она журналистам в Дублине, отметив, что лично она приветствует эти переговоры.

В то же время фон дер Ляйен повторила, что ЕС готовит 22-й пакет санкций в отношении России.