В КСИР сообщили о взрывах на двух танкерах в Ормузском проливе

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - В Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) Ирана заявили о взрывах на двух нефтяных танкерах, пытавшихся в ночь на четверг пересечь Ормузский пролив по не одобренному Тегераном маршруту.

"Прошлой ночью два нефтяных танкера нарушили правила судоходства при попытке пройти через Ормузский пролив по несанкционированному маршруту (...). Они были остановлены мощными взрывами", - приводит в четверг телеканал ИРИБ заявление КСИР.

Отмечается, что оба судна были супертанкерами и перевозили в общей сложности 4 млн баррелей нефти. В результате взрыва на танкерах начались пожар.ы

В КСИР неоднократно предупреждали об опасности использования морских маршрутов без согласования с Тегераном и заявляли, что пролив остается под наблюдением и полным контролем вооруженных сил Ирана.