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США вынуждают соседей Ирана закрыть пограничные переходы

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - США хотят усилить экономическое давление на Иран, закрыв его сухопутные границы с соседними странами, но сталкиваются с сопротивлением, сообщает The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

"В течение нескольких недель официальные лица США безуспешно пытались оказать дипломатическое давление на соседей Ирана, чтобы те закрыли свои пограничные переходы", - пишет издание.

Согласно источникам, соседние государства, в первую очередь Турция, Ирак и Пакистан, проявляют все большую настороженность и недовольство политикой США, которая, по их словам, может нанести им такой же ущерб, как и Тегерану.

По словам одного из собеседников, страны высказывают опасения по поводу "гражданского восстания", если они попытаются перекрыть торговые пути, жизненно важные для бизнеса и населения по обе стороны границы.

Чиновник заявил, что последние усилия США вызвали недовольство среди их региональных союзников.

Сообщается, что Турция в основном отказывается менять свою пограничную политику.

Ирак изначально отказывался от просьбы США закрыть все пограничные переходы страны с Ираном, кроме двух, но временно закрыл один или два КПП, что вызвало огромный переполох среди населения.

В субботу CENTCOM сообщало, что американские вооруженные силы создают оперативную группу для пресечения транспортировки Ираном вооружений по наземным маршрутам и через Каспийское море.

"Создание оперативной группы Iron Gate укрепит успех нашей железной блокады Ирана на море. Укрепление сотрудничества Центрального командования с другими ведомствами США еще больше ограничит возможности Ирана финансировать терроризм, восстанавливать оружейные заводы и пополнять свои вооруженные силы", - заявлял глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер.

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