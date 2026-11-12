Кушнер отметил желание европейцев участвовать в переговорах и закончить конфликт на Украине

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Американская сторона видит со стороны европейцев желание участвовать в переговорах по украинскому урегулированию и завершить конфликт, заявил спецпредставитель президента США Джаред Кушнер.

"Мы со своей стороны видим определенные подвижки с европейской стороны. Мы видим, что они выражают желание участвовать в переговорах, они выражают желание окончить этот конфликт", - сказал Кушнер на встрече в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным, для которой он и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в четверг прибыли в Москву.

"И мы надеемся, что если нам удастся привлечь их к участию в этом многостороннем формате, таким образом мы сможем успешно завершить этот конфликт", - добавил Кушнер.