США начали обсуждение с европейцами архитектуры безопасности на континенте

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Американская сторона начала обсуждать с европейцами архитектуру безопасности между Россией, Украиной и Европой, которая позволит не только закончить украинский кризис, но и не даст начаться новому, заявил спецпредставитель президента США Джаред Кушнер.

"Мы также начали уже с ними обсуждение по поводу того, как будет выглядеть архитектура безопасности, которая будет касаться и России, и Украины, и европейского континента, которая позволит не только окончить этот конфликт, но и не позволит начаться новому", - сказал Кушнер на встрече в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным, для которой он и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в четверг прибыли в Москву.

По словам Кушнера, американская сторона видит со стороны Европы "огромное желание окончить этот конфликт". "Европа хотела бы не просто окончить этот конфликт, но она хотела бы убедиться в том, что после него настанет длительное время мира", - указал он.

"Именно поэтому мы хотели бы работать с российской стороной, с украинской и с европейской для окончания этого конфликта", - отметил спецпредставитель президента США.