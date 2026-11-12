Рубль в четверг немного опустился к юаню

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Китайский юань немного подрос на Московской бирже по итогам торговой сессии в четверг, рубль чуть опустился по итогам встречи президента РФ Владимира Путина со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Курс китайской валюты в 19:00 по Москве составил 12,4165 руб., что на 3,9 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

ЦБ РФ поднял официальный курс доллара с 14 ноября на 31,86 копейки, до 82,9803 руб./$1, и опустил курс евро на 36,46 копейки, до 92,3322 руб./EUR1.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, что было обусловлено низкими оборотами по валютной паре евро/рубль на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. С 8 июня он определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 по Москве в текущий рабочий день.

Участники рынка также анализируют новости относительно встречи президента РФ Владимира Путина со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле. Встреча продлилась около 2,5 часов, передал корреспондент "Интерфакса".

Она состоялась на следующий день после окончания трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию в Абу-Даби.

В переговорах в Кремле принимали участие помощники президента России Юрий Ушаков и Владимир Мединский, а также спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

После переговоров с Путиным спепосланники президента США покинули Москву. Кадры из аэропорта показало агентство Раптли в канале в мессенджере "Макс". Теперь Уиткофф и Кушнер отправятся в Дублин, где они планируют встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В ходе встречи с президентом РФ Уиткофф отметил, что планирует проинформировать Зеленского о результатах переговоров в Москве и попробует убедить его в том, что нужно идти по одному из избранных путей для успешного завершения конфликта.

"Обороты торгов по паре CNY/RUB невысокие. Рубль незначительно опустился и завершил торги в районе 12,42 за юань. Сегодня продолжился разговор по тематике украинского урегулирования. Владимир Путин встречался со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Геополитика пока не оказывает поддержку рублю, но и ослабления национальной валюты до конца недели мы не ожидаем", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления департамента казначейских и торговых операций Инбанка Виктор Белов.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина не считает чрезмерным текущий диапазон колебаний курса рубля с учетом сложившихся условий.

"Конечно, всем хотелось бы, чтобы рубль колебался в более узких пределах. Кстати, учитывая все наши обстоятельства, все санкции, наш нынешний диапазон колебаний, не представляется каким-то чрезмерным", - сказала она, выступая в Госдуме.

При этом она пояснила, что в вопросе стабилизации курса есть общее правило: чем ниже инфляция, тем при прочих равных стабильнее курс.

"К цели по инфляции в 4% мы рассчитываем прийти в следующем году. Это наш базовый прогноз. Он также предполагает постепенное ускорение экономики, экономического роста и последовательное, хотя и аккуратное снижение ключевой ставки. И своего нейтрального диапазона в 7,5-8,5% она достигнет в 2029 году", - сказала глава ЦБ.

Важным условием для этого является постепенное снижение дефицита, заложенное в проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. "Конечно, это важно само по себе, прежде всего, для долгосрочной устойчивости наших финансов, но это, как следствие, открывает возможности наращивать кредитование без рисков для ускорения роста цен", - сказала Набиуллина.

Годовая инфляция в РФ в октябре, по оценке на основе недельных данных, сложилась вблизи 7%, говорится в материале ЦБ РФ по денежно-кредитным условиям и трансмиссии ДКП.

Банк России в октябре повысил прогноз по инфляции на 2026 год до 7,1-7,6% с 6-7%. В ЦБ по-прежнему ждут возвращения инфляции к 4% в 2027 году.

В третьем квартале 2026 года текущий рост цен с поправкой на сезонность в среднем составил 8,0% в пересчете на год после 4,8% во втором квартале.

Ранее сообщалось, что годовая инфляция в РФ, исходя из расчетов на основе данных Росстата, на 2 ноября замедлилась до 6,95% с 7,11% на 26 октября (на конец сентября составляла 6,35%), если ее определять из среднесуточных данных за октябрь и ноябрь 2025 года. Точные данные по годовой инфляции на конец октября Росстат опубликует 13 ноября.

Нефть Brent дорожает вечером в четверг на фоне ослабления надежд на скорое урегулирование ближневосточного конфликта, WTI колеблется между слабым ростом и снижением.

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что Вашингтон больше не видит необходимости в заключении соглашения с Ираном. "Нам не нужна сделка с Ираном. Эти дни давно прошли", - заявил Трамп.

Он отметил, что США "получили их (иранские - ИФ) деньги", а также контролируют Ормузский пролив.

Между тем, Ормузский пролив остается опасным для судоходства. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил о взрывах на двух нефтяных танкерах, пытавшихся в ночь на четверг пересечь пролив по не одобренному Тегераном маршруту. Отмечается, что оба судна были супертанкерами и перевозили в общей сложности 4 млн баррелей нефти.

Нефть

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по Москве торгуются на уровне $93,45 за баррель, что на 0,77% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялись в цене к этому времени на 0,12% до $86,62 за баррель.

В четверг участники рынка будут оценивать отчет министерства энергетики США о коммерческих запасах нефти в стране, публикация которого ожидается в 20:00 по Москве. Опубликованные накануне оценки Американского института нефти (API) показали увеличение резервов в стране на минувшей неделе на 9 млн баррелей.

Ставки межбанковского кредитного рынка слабо изменились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 12 ноября, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за среду поднялась на 11 базисных пунктов- до 13,92% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев в четверг остались на прежних уровнях - 14,04%, 14,19% и 14,54% годовых соответственно.