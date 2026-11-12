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ФРС сократила число заседаний по ставке в 2027 году до семи

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Октябрьское заседание Федеральной резервной системы (ФРС) по ключевой процентной ставке исчезло из обновленного расписания заседаний на следующий год, следует из информации на сайте регулятора.

Первым внимание на изменение в расписании обратило агентство Bloomberg.

Таким образом, в 2027 году Федрезерв проведет семь двухдневных заседаний, на которых будет приниматься решение по ставке, вместо обычных восьми. Они состоятся 26-27 января, 16-17 марта, 27-28 апреля, 8-9 июня, 27-28 июля, 14-15 сентября и 7-8 декабря.

Изменение в расписании было ожидаемым. Председатель ФРС Кевин Уорш на пресс-конференции по итогам прошлого заседания предупредил, что одно из заседаний в 2027 году будет сфокусировано на общей стратегии денежно-кредитной политики, но голосования по ДКП на нем не будет.

Ожидается, что в 2028 году таких заседаний будет уже два.

В октябре ФРС сохранила процентную ставку на уровне 3,75-4%. Участники рынка практически полностью уверены, что на последнем в этом году декабрьском заседании регулятор повысит ставку, при этом допускают небольшую вероятность, что подъем составит сразу 50 базисных пунктов вместо обычных 25 б.п.

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