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Готовится очередная ротация экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - "Росатом" готовит совместно с МАГАТЭ очередную ротацию инспекторов на Запорожской АЭС, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

"Готовим очередную ротацию экспертов МАГАТЭ на станции непосредственно", - ответил Лихачев на соответствующий вопрос "Интерфакса" в четверг.

Предыдущая, 35-я с 1 сентября 2022 года, ротация специалистов МАГАТЭ на Запорожской АЭС прошла в сентябре. В состав 36-й команды входят четыре эксперта.

ЗАЭС МАГАТЭ Росатом Алексей Лихачев
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