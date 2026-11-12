Алиев и Пашинян обсудили ход работ по проекту TRIPP

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече на "полях" IX Саммита Европейского политического сообщества Дублине обсудили ход реализации работ по проекту "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP), сообщила пресс-служба азербайджанского лидера.

По ее информации, Алиев и Пашинян обменялись мнениями о продвижении мирной повестки дня между Азербайджаном и Арменией, руководствуясь итогами Вашингтонского мирного саммита 8 августа 2025 года и подписанной при этом Вашингтонской совместной декларацией.

"В центре обсуждений были практические шаги по дальнейшему укреплению мира между двумя странами, в том числе развитие транспортного и транзитного сообщения, экономических и торговых отношений, делимитация границ и реализация мер по укреплению доверия. В этом же контексте лидеры обсудили ход работ по развитию "Маршрута Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP), в том числе планирование и проектирование железнодорожных и автомобильных участков, а также перспективы развития транзитного сообщения вдоль маршрута", - отмечается в сообщении.

Лидеры двух стран подчеркнули, что транзит грузов в Армению и из Армении через территорию Азербайджана был отмечен как положительное явление. С ноября прошлого года через территорию Азербайджана в Армению было перевезено в общей сложности 105 тыс. тонн грузов.

Стороны также обменялись мнениями о возможностях дальнейшего развития экономических и торговых отношений между Азербайджаном и Арменией, включая предстоящее объединение электросетей обоих государств.

"Лидеры подчеркнули важность сотрудничества в области охраны окружающей среды и трансграничных водных ресурсов и приветствовали создание рабочих групп по управлению трансграничными реками. Алиев и Пашинян еще раз подтвердили важность поддержания положительной динамики в мирном процессе и продолжения диалога, направленного на укрепление мира, стабильности и процветания в регионе", - отмечается в сообщении.