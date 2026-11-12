Поиск

Алиев и Пашинян обсудили ход работ по проекту TRIPP

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече на "полях" IX Саммита Европейского политического сообщества Дублине обсудили ход реализации работ по проекту "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP), сообщила пресс-служба азербайджанского лидера.

По ее информации, Алиев и Пашинян обменялись мнениями о продвижении мирной повестки дня между Азербайджаном и Арменией, руководствуясь итогами Вашингтонского мирного саммита 8 августа 2025 года и подписанной при этом Вашингтонской совместной декларацией.

"В центре обсуждений были практические шаги по дальнейшему укреплению мира между двумя странами, в том числе развитие транспортного и транзитного сообщения, экономических и торговых отношений, делимитация границ и реализация мер по укреплению доверия. В этом же контексте лидеры обсудили ход работ по развитию "Маршрута Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP), в том числе планирование и проектирование железнодорожных и автомобильных участков, а также перспективы развития транзитного сообщения вдоль маршрута", - отмечается в сообщении.

Лидеры двух стран подчеркнули, что транзит грузов в Армению и из Армении через территорию Азербайджана был отмечен как положительное явление. С ноября прошлого года через территорию Азербайджана в Армению было перевезено в общей сложности 105 тыс. тонн грузов.

Стороны также обменялись мнениями о возможностях дальнейшего развития экономических и торговых отношений между Азербайджаном и Арменией, включая предстоящее объединение электросетей обоих государств.

"Лидеры подчеркнули важность сотрудничества в области охраны окружающей среды и трансграничных водных ресурсов и приветствовали создание рабочих групп по управлению трансграничными реками. Алиев и Пашинян еще раз подтвердили важность поддержания положительной динамики в мирном процессе и продолжения диалога, направленного на укрепление мира, стабильности и процветания в регионе", - отмечается в сообщении.

Азербайджан Армения Ильхам Алиев Никол Пашинян TRIPP
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: четверг, 12 ноября

Уиткофф допустил участие ряда европейских стран в следующей встрече по Украине

Открывший стрельбу близ Белого дома мужчина скончался

 Открывший стрельбу близ Белого дома мужчина скончался

Уиткофф заявил, что европейцы присоединятся к следующей встрече по Украине

 Уиткофф заявил, что европейцы присоединятся к следующей встрече по Украине

Уиткофф отметил, что крупнейший обмен пленными между РФ и Украиной будет в ближайшее время

Макрон выразил готовность стать переговорщиком по украинскому урегулированию

 Макрон выразил готовность стать переговорщиком по украинскому урегулированию

Уиткофф попробует убедить Зеленского идти по пути успешного завершения конфликта

Трамп объявил, что США больше не нужна сделка с Ираном

 Трамп объявил, что США больше не нужна сделка с Ираном

Финляндия ужесточает ограничения на въезд граждан РФ, в том числе спортсменов

 Финляндия ужесточает ограничения на въезд граждан РФ, в том числе спортсменов
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12927 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 131 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4134 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 202 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 261 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов