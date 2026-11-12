CNBC сообщил об инвестраунде OpenAI на $15 млрд

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Американский ИИ-гигант OpenAI провел инвестраунд на $15 млрд, в ходе которого получил оценку в $1,25 трлн, сообщает CNBC со ссылкой на источники.

Ранее издание писало, что OpenAI рассчитывает привлечь финансирование на сумму до $30 млрд в рамках этого инвестраунда при оценке всей компании в $1,4 трлн.

Этот инвестраунд позиционировался как промежуточный этап перед ожидаемым в 2027 году IPO.

На этой неделе стало известно, что OpenAI увеличила выручку в третьем квартале примерно на 50% по сравнению со вторым, до $10 млрд, но продолжила фиксировать значительные операционные убытки. Скорректированный операционный убыток компании увеличился до $10,9 млрд по сравнению с $10,1 млрд в предыдущем квартале, причем этот показатель не учитывает расходы на выплаты вознаграждений сотрудникам в виде акций, которые составили $2,6 млрд.

Число платных пользователей ChatGPT выросло примерно до 100 млн, что составляет 8,5% от общего числа еженедельно активных пользователей, сообщила компания инвесторам.

Предыдущий инвестраунд OpenAI прошел в марте. Его объем составил рекордные $122 млрд, общая оценка компании – $852 млрд.