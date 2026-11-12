Поиск

Йеменские военные сообщили об ударах по хуситам

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Йеменские военные в четверг нанесли десятки воздушных и сотни артиллерийских ударов по позициям хуситов в нескольких районах страны, заявил представитель правительственных сил Маджид ан-Назили.

"За последние несколько часов наши вооруженные силы нанесли 13 ударов с воздуха с участием боевой авиации, 67 операций с использованием дронов. Также мы нанесли 42 удара с применением пусковых ракетных установок и 581 удар нанесла ствольная артиллерия", - написал он в социальной сети X.

Отмечается, что под удары попали объекты, оружие и транспортные средства хуситов в районах на юге и севере страны, в том числе в провинциях Мариб, Эль-Джауф, Эль-Байда и Таиз.

Ан-Назили сообщил, что 219 бойцов хуситов погибли, получили ранения или были вынуждены отступить, а 103 транспортных средства и единицы инженерной техники были выведены из строя.

Йемен
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: четверг, 12 ноября

Уиткофф допустил участие ряда европейских стран в следующей встрече по Украине

Открывший стрельбу близ Белого дома мужчина скончался

 Открывший стрельбу близ Белого дома мужчина скончался

Уиткофф заявил, что европейцы присоединятся к следующей встрече по Украине

 Уиткофф заявил, что европейцы присоединятся к следующей встрече по Украине

Уиткофф отметил, что крупнейший обмен пленными между РФ и Украиной будет в ближайшее время

Макрон выразил готовность стать переговорщиком по украинскому урегулированию

 Макрон выразил готовность стать переговорщиком по украинскому урегулированию

Уиткофф попробует убедить Зеленского идти по пути успешного завершения конфликта

Трамп объявил, что США больше не нужна сделка с Ираном

 Трамп объявил, что США больше не нужна сделка с Ираном

Финляндия ужесточает ограничения на въезд граждан РФ, в том числе спортсменов

 Финляндия ужесточает ограничения на въезд граждан РФ, в том числе спортсменов
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12927 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 131 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4134 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 202 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 261 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов