Йеменские военные сообщили об ударах по хуситам

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Йеменские военные в четверг нанесли десятки воздушных и сотни артиллерийских ударов по позициям хуситов в нескольких районах страны, заявил представитель правительственных сил Маджид ан-Назили.

"За последние несколько часов наши вооруженные силы нанесли 13 ударов с воздуха с участием боевой авиации, 67 операций с использованием дронов. Также мы нанесли 42 удара с применением пусковых ракетных установок и 581 удар нанесла ствольная артиллерия", - написал он в социальной сети X.

Отмечается, что под удары попали объекты, оружие и транспортные средства хуситов в районах на юге и севере страны, в том числе в провинциях Мариб, Эль-Джауф, Эль-Байда и Таиз.

Ан-Назили сообщил, что 219 бойцов хуситов погибли, получили ранения или были вынуждены отступить, а 103 транспортных средства и единицы инженерной техники были выведены из строя.