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Представители РФ и Алжира провели консультации по ситуации в Африке

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Дипломаты России и Алжира обсудили ситуацию в Африке, в частности, в Сахаро-Сахельской зоне.

В Алжире 12 ноября прошел очередной раунд российско-алжирских межведомственных консультаций под сопредседательством замглавы МИД РФ Георгия Борисенко и госсекретаря министерства иностранных дел, национальной диаспоры за рубежом и по африканским делам Алжира Софьяна Шаиба, сообщает российское внешнеполитическое ведомство в своем Мах-канале.

"Состоялся доверительный обмен мнениями по представляющим взаимный интерес аспектам положения в Африке с акцентом на обстановку в Сахаро-Сахельской зоне", - говорится в сообщении.

"Было условлено продолжать линию на консолидацию усилий в поддержку политико-дипломатического урегулирования сохраняющихся на данном обширном географическом пространстве конфликтов и кризисных ситуаций на принципах уважения единства, территориальной целостности и суверенитета африканских государств", - отмечается в сообщении.

МИД РФ Алжир Африка
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