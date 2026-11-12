Сербская NIS попросила выделить нефть из госрезервов из-за аварии на нефтепроводе

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Сербская NIS (контрольный пакет у "Газпром нефти" и "Газпрома") обратилась к правительству Сербии с просьбой разрешить ей использовать сырую нефть из государственных запасов, а также дизельное топливо из эксплуатационных запасов, пишет местное издание РТС.

Компания обратилась с такой просьбой в связи с временным прекращением поставок нефти по нефтепроводу из Хорватии, которым управляет хорватская JANAF.

Сообщалось, что в начале ноября на нефтепроводе произошла авария, из-за чего нефтеперерабатывающий завод NIS сокращает нефтепереработку. При этом подчеркивается, что все АЗС компании в полном объеме снабжаются всеми видами нефтепродуктов.