Алиев и премьер Греции обсудили увеличение поставок азербайджанского газа в Европу

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на встрече на "полях" IX Саммита Европейского политического сообщества в Дублине обсудили увеличение поставок азербайджанского газа в Европу, сообщила пресс-служба президента Азербайджана.

"На встрече подчеркнута роль Азербайджана и его вклад в обеспечение энергетической безопасности Европы, в том числе Греции. В этом контексте была затронута значимость газопровода ТАР (по нему Греция получает азербайджанский газ - ИФ). Кроме этого, на встрече отмечено наличие дополнительных возможностей для увеличения Азербайджаном экспорта газа в Европу. В этой связи подчеркнута важность пересмотра финансовых и процедурных механизмов Европейского Союза", - отмечается в сообщении.

Алиев и Мицотакис также рассмотрели азербайджано-греческие двусторонние отношения.

Азербайджан имеет договоренности по поставкам газа с 16 странами, из которых 13 в Европе. В том числе с тремя странами (Италия, Греция и Болгария) подписаны долгосрочные контракты с фиксированным объемом поставок, с германской SEFE (Securing Energy for Europe) – сроком на 10 лет, годовой объем будет постепенно увеличиваться до 15 ТВт.ч, что составляет около 1,5 млрд кубометров. С остальными странами заключены контракты без точных объемов закупки.

Азербайджан в 2025 году экспортировал порядка 25 млрд кубометров газа, из которых около 13 млрд кубометров – в европейские страны.