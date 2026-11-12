В Киргизии 11 претендентов подали заявления для участия в выборах президента

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - В Киргизии завершилось выдвижение претендентов для участия в выборах президента, заявления подали 11 человек.

По информации ЦИК Киргизии, заявления о самовыдвижении подали экономист Азамат Эсенбеков, бывший член правления Российско-киргизского фонда развития Аймен Касенов, экс-глава Финансовой полиции Сыймык Жапыкеев, предприниматель Акай Кыдыров, экс-депутаты парламента Исхак Масалиев и Бактыбек Калмаматов, действующий президент республики Садыр Жапаров, бывший председатель Госслужбы миграции Бактыбек Адылов, руководитель ООО "БОйл" Амур Айба Медер, бывший глава ЦИК Мамбетжунус Абылов и экс-судья Конституционного суда Киргизии Клара Сооронкулова.

До 8 декабря кандидаты обязаны будут предоставить в Центризбирком подписные листы и пройти необходимые процедуры проверки. Регистрация кандидатов завершится за 35 календарных дней до дня выборов, то есть 23 декабря 2026 года. Предвыборная агитация продлится с 23 декабря 2026 года до 8:00 (5:00 по Москве) 26 января 2027 года.

Выборы президента Киргизии состоятся 27 января 2027 года.