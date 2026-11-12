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Хуситы заявили об ударах по энергетической инфраструктуре Саудовской Аравии

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Йеменские хуситы заявили, что совершили две атаки против объектов энергетической инфраструктуры Саудовской Аравии.

Первая атака с помощью беспилотника была направлена на насосную станцию трубопровода "Восток - Запад", а вторая – на нефтяной объект в Янбу, сообщил военный представитель хуситов Яхья Сари в соцсети X. Он также указал, что атаке подвергся объект нефтяной компании Saudi Aramco в столице королевства Эр-Рияде.

По словам Сари, еще хуситы нанесли удар по саудовскому аэропорту Шарура и авиабазе в Хамис-Мушайте. Первая атака была совершена с помощью беспилотника, который был нацелен на военно-транспортный самолет в Шаруре, а вторая операция проведена с применением баллистической ракеты, запущенной по авиабазе Хамис-Мушайт, которая попала в цель.

Власти Саудовской Аравии пока не прокомментировали эти заявления.

Йемен Саудовская Аравия Saudi Aramco
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