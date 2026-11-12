Самолёт с Кушнером и Уикоффом на борту приземлился в аэропорту Хельсинки

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Самолёт, на борту которого находятся спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, приземлился после вылета из Москвы в Хельсинки, сообщает в четверг финская газета Helsingin Sanomat.

Уиткофф и Кушнер встречались в Москве с президентом России Владимиром Путиным.

По данным службы Flightradar, которая следит за рейсами, самолёт приземлился в Финляндии примерно в 18:45 (19.45 мск). Тот же самолёт Boeing C-40 ВВС США посетил Абу-Даби, где прошли трехсторонние переговоры Россия-Украина-США.

Уиткофф и Кушнер направляются в Дублин, где должны встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Причина остановки в Хельсинки неизвестна.

Президент Финляндии Александр Стубб в настоящее время возвращается домой с Конференции ООН по изменению климата в Турции, отмечает издание.

Газета задаётся вопросом, приземлился ли самолет спецпосланников США в Хельсинки только для дозаправки самолёта или предстоит их встреча с президентом республики. Газета отмечает, что Стубб играет значительную роль в обсуждениях мирного процесса.

При этом издание склоняется к мнению, что ни Стубб, ни его сотрудники не будут встречаться с американскими переговорщиками.